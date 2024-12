Trump nimetas FBI direktori kandidaadiks „süvariigi“ vaenlase ja Pariisi suursaadikuks oma tütre aferistist äia

FBI juhi kandidaadiks nimetas Trump oma lojaalse nõuniku Kash Pateli, kes töötas tema eelmises administratsioonis kaitseministeeriumi büroojuhina. Patel kirjutas valitsuses töötamisest 2023. aastal memuaarid pealkirjaga „Valitsuse gängsterid“. Seal ütles ta muu hulgas, et FBI tippametnike seas tuleb korraldada ulatuslik vallandamine, mis lõpetaks „valitsuse türannia“. Samuti on ta väitnud, et „süvariik“ sekkub pidevalt USA sisepoliitikasse ja võltsis 2020. aastal Trumpi kaotusega lõppenud valimisi.