Ämarisse saabusid Hollandi F-35 varghävitajad

Ämarisse saabunud varghävitajad F-35 on varustatud relvasüsteemiga, tänu millele suudetakse täita nii hävitus-, luurelennuki kui taktikalise pommitaja ülesandeid. Viienda põlvkonna hävitajana on F-35 eelised lahinguruumis tema hukukindlus ja situatsiooniteadlikkus, mille tagavad vargtehnoloogia, sensorid ja mitmekihiline andmeside.

„Oleme valmis tegutsema oma viienda põlvkonna hävituslennukitega Ämari lennubaasist, et tagada ööpäevaringne õhuseire ning kaitsta ennast ja liitlasi. Selle missiooni eesmärk on Balti õhuruumi kindlustamine ja anda Hollandi panus kindlustundesse NATO idatiival,“ ütles Hollandi kuningliku õhuväe üksuse ülem kolonelleitnant Pascal „Smiley“ Smaal.

„Vaid kolme nädala eest rõhutasin siinsamas Ämaris, kui tähtis on tipptasemel infrastruktuur meie ühise missiooni edukaks täitmiseks liitlaste elanikkonna ja territooriumi kaitsmisel,“ ütles NATO ühendatud õhuoperatsioonide keskuse ülem Uedemis kindralleitnant Thorsten Poschwatta. „On väga sümboolne, et esimesena kasutavad seda vastrenoveeritud lennurada NATO viienda põlvkonna hävitajad. See on selge näide, et liitlased investeerivad uutesse tipptehnoloogiatesse ja võimekustesse seismaks vastu praegustele ja tulevastele ohtudele,“ lisas ta.