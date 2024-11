Kanada peaminister Justin Trudeau külastas Trumpi tariifiähvarduste peatamiseks

Trump on ähvardanud ühe oma esimese ülesandena presidendiametis kehtestada 25-protsendiline maks kõikidele Kanadast ja Mehhikost USA-sse sisenevatele toodetele. Tariifide kehtestamise peatamiseks peavad riigid lõpetama Trumpi sõnul uimastite ja migrantide voogu üle USA piiri.

Hoolimata sellest, et Trump nimetas Trudeaud oma esimesel ametiajal „nõrgaks“ ja „ebaausaks“ on kahe riigi vahelised sidemed püsivalt tihedad. Trudeau on esimene G7 riikide juht, kes pärast presidendivalimisi Trumpi külastas.