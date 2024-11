Zelenskõi: Ukraina NATO liikmelisus võiks peatada sõja kuuma faasi

„Kui me tahame lõpetada sõja kuuma faasi, peaksime kiiresti võtma NATO sildi alla Ukraina territooriumi, mis on meie kontrolli all,“ ütles Zelenskõi Sky Newsile antud intervjuus.

Samas rõhutas ta, et kokkuleppe peaks siiski toetama Ukraina rahvusvaheliselt tunnustatud piire, sest vastasel juhul oleks see tunnistus, et Venemaa poolt okupeeritud piirkonnad on Venemaa osa.

Zelenskõi pakkus, et sellise kokkuleppe esitamisel saaks Kiiev pidada läbirääkimisi Venemaa kontrolli all oleva territooriumi tagastamise üle. Samuti võiks see tema sõnul olla ka aluseks relvarahukokkuleppele Moskvaga.

„See on see, mida me peame kõigepealt tegema, ja siis saab Ukraina diplomaatilisel teel tagasi saada teised osad oma territooriumist,“ ütles Ukraina juht.

Zelenskõi tunnistas, et tema oletus on spekulatiivne. „Ukraina ei ole sellist ettepanekut kunagi kaalunud, sest keegi ei ole seda meile ametlikult pakkunud,“ ütles ta. NATO ei ole ettepanekut kommenteerinud.

Ukraina juhi sõnul on esitatud mitmeid ettepanekuid lahingutegevuse lõpetamiseks, kuid ilma mehhanismita, mis takistaks Venemaad uuesti ründamast. Seetõttu on relvarahu ilma NATO liikmelisuseta Zelenskõi arvates ohtlik.

Ukraina sõda on viimasel ajal eskaleerunud. Moskva ähvardas selle nädala alguses rünnata Kiievi valitsushooneid ja jätkas laiaulatuslikke õhurünnakuid Ukraina energiasektori vastu. Kremli sõnul olid need rünnakud vastus lääne pikamaaraketide kasutamisele Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide tabamiseks.

