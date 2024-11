Erakonnaseaduse muutmine toppab ministeeriumi taga. Justiitsminister Pakosta: töögraafik on täitsa uppis

Reedel pöördus erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ( ERJK ) esimees Liisa Oviir (SDE) justiits- ja digiminister Liisa Pakosta poole murega, et erakonnaseaduse muutmise eelnõu on jäänud justiitsministeeriumisse seisma ning pole jõudnud sügisel riigikokku menetlusse.

„Kuigi kõik osapooled on kinnitanud, et erakonnaseaduse muudatused on komisjoni järelevalvetegevuse tõhustamisel möödapääsmatud, pole viimasel neljal kuul taas edasiminekuid olnud,“ kirjutas Oviir ning lisas, et sellest tulenevalt on vähetõenäoline, et erakonnaseaduse muudatused saaksid jõustuda enne järgmisi KOV-valimisi tuleva aasta sügisel.