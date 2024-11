VIDEO | Süüria mässulised on võtnud oma kontrolli alla suurema osa Aleppost

Mässulised murdsid reedel Aleppos valitsuse kaitseliinidest läbi ja sisenesid vähese vastupanuga linna läänenaabrusse. Süüria võimud sulgesid Aleppo lennujaama ja kõik linna viivad teed, ütlesid sõjaväeallikad.

Armeeallikate sõnul on Süüria sõjavägi saanud käsu järgida „ohutu tagasitõmbumise“ korraldust linna peamistest piirkondadest, kuhu on sisenenud mässulised.

Süüria sõjavägi avaldas täna esimese ametliku kinnituse, et mässulised on Alepposse sisenenud, mis sundis armeed ümber paigutuma. Nad lisasid, et rünnakute käigus on hukkunud kümneid armee sõdureid.

Valitsusmeelne ajaleht Al-Watan teatas õhurünnakutest Aleppo linna serval, mis olid suunatud mässuliste varustusliinidele. Süüria armee õhurünnakutes mässuliste vastu hukkus 20 võitlejat, teatas Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus.

Aleppo elanikud teatasid kokkupõrgetest ja tulistamisest ning mõned põgenesid lahingutegevuse eest, vahendab AP.

Venemaa on lubanud Damaskusele täiendavat sõjalist abi mässuliste peatamiseks, ütlesid kaks sõjaväeallikat Reutersi teatel. Nad lisasid, et see peaks saabuma järgmise 72 tunni jooksul.

Süüria opositsiooni kontrolli all olevates piirkondades tegutsev päästeteenistus teatas sotsiaalmeedias, et Süüria ja Venemaa korraldasid õhurünnakuid mässuliste kontrolli all oleva Idlibi elurajoonides, bensiinijaamas ja koolis. Viga sai kuus ja hukkus neli tsiviilisikut.

Opositsioonivõitlejate sõnul on üllatusrünnak vastus viimastel nädalatel Venemaa ja Süüria õhujõudude poolt tsiviilisikute vastu suunatud rünnakutele Idlibi piirkonnas ning Süüria armee rünnakute ennetamiseks.

