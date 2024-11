OTSEPILT ja FOTOD | Narva linnapea Jaan Tootsi umbusaldamine ei läinud läbi

Toots ütles istungil enne hääletust, et ta pole istunud käed rüpes ning talle meeldib tegutseda. „Ma tahan alati midagi päriselt Narva inimeste heaks ära teha,“ sõnas ta. „Propaganda tegemine jäägu teistele. See on minu viga, et ma pole igast asjast kirjutav poliitik. Võib-olla ma pole hea poliitik, ma olen linnapea.“