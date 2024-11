Gruusias toimusid teist õhtut järjest kokkupõrked meeleavaldajate ja politsei vahel

President Salome Zurabišvili ütles, et riigis on alguse saanud vastupanuliikumine ja oma reedeõhtuses pöördumises kutsus ta politseid üles meeleavaldajate vastu jõudu mitte kasutama.

„Me jääme ühtseks, kuni Gruusia saavutab oma eesmärgid, et naasta oma Euroopa teele, kindlustada uued valimised,“ ütles ta televisioonis peetud kõnes.

Euroopa Parlament väitis neljapäeval, et hääletusprotsess Gruusia parlamendivalimistel ei olnud „vaba ega õiglane“ ja võttis vastu resolutsiooni, mille kohaselt tuleks valimised uuesti korraldada.

Vastuseks resolutsioonile teatas Gruusia peaminister, et tema valitsus „otsustas Euroopa Liiduga liitumise küsimust päevakorda mitte tõsta enne 2028. aasta lõppu“. Ta ütles, et Gruusia taotleb endiselt EL-i liikmelisust, kuid „väärikalt“ ja oma tingimustel.

Üle 100 Gruusia diplomaadi ja riigiametniku on allkirjastanud avaliku kirja, milles öeldi, et valitsuse otsus ei ole kooskõlas Gruusia strateegiliste huvidega. Euroopa integratsiooni eesmärk on kirjas Gruusia põhiseaduses.