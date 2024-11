Ukraina soovib saada järgmisel NATO ministrite kohtumisel kutse allianssi

Sõbiha kirjutatud kiri kajastab Kiievi uut tõuget saada kutse NATO-ga liitumiseks. See on osa president Volodõmõr Zelenskõi esitatud võiduplaanist, mille eesmärk on lõpetada 2022. aastal alanud Venemaa sissetung Ukrainasse.

Ukraina on öelnud, et ta nõustub sellega, et riik ei saa enne sõja lõppu alliansiga ühineda. Samas nende sõnul näitaks Ukrainale kutse esitamine, et Venemaa üht peamist eesmärki ei ole võimalik saavutada – vältida Kiievi saamist NATO liikmeks.

NATO on varasemalt öelnud, et Ukraina on pöördumatul teel alliansi liikmeks saamise suunas, kuid pole välja andnud ametlikku kutset ega kehtestanud ajakava.

NATO diplomaatide sõnul ei ole alliansi liikmed praeguses etapis Ukraina kutsumise osas üksmeelel. Iga selline otsus nõuaks kõigi NATO 32 liikmesriigi nõusolekut.

Sellest olenemata väitis Sõbiha oma kirjas, et just praegu on õige aeg kutse esitamiseks. „Me usume, et kutset tuleks praeguses etapis laiendada,“ kirjutas ta.

„Sellest saab liitlaste küllaldane vastus vastuseks Venemaa pidevale eskaleerimisele tema vallandatud sõjas, mille viimane demonstratsioon on kümnete tuhandete Põhja-Korea vägede kaasamine ja Ukraina kasutamine uute relvade katsetuspaigana,“ lisas Sõbiha.

