Zelenskõi nimetas ametisse uue Ukraina maavägede ülema

„Kindralmajor Mõhhailo Drapatõi korraldas edukalt kaitset Harkivi suunal, nurjates Vene vägede pealetungioperatsioonid,“ ütles Zelenskõi sotsiaalmeedias, lisades, et ta on „tõestanud oma tõhusust võitluses“.

Ta ei täpsustanud ümberkorralduste põhjust, kuid nentis, et armee vajab „riigi eesmärkide täielikuks saavutamiseks sisemisi muutusi“.

Drapatõi on alates selle aasta maist juhtinud Harkivi operatiivgruppi ja alates septembrist Luhanski operatiiv- ja taktikalist gruppi. Veebruaris nimetati Drapatõi kindralstaabi ülema asetäitjaks.

Esialgu edukas Venemaa pealetung Harkivi oblasti põhjaosas on tänaseks takerdunud ja väidetavalt on Venemaa väed saanud suuri kaotuseid.

Võrreldes teiste suundadega on lahingutegevuse intensiivsus Harkivi piirkonnas mõnevõrra vähenenud. Samas on ilmnenud mitmeid teateid, et Venemaa valmistab ette uusi rünnakuid.