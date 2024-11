Hartman kritiseerib sulgemisplaane: räägime ka Põlva, Pärnu ja Rapla kohtumajadest

Hartmani sõnul ei saa nii lihtsasti maapiirkondades riigiasutusi sulgeda. „See on täna valitsuse laual, need asjad ei juhtu tulevikus nii lihtsalt, kui võibolla siiamaani on toimunud,“ rääkis ta Delfile.

Ta tõdes, et ka seni on olnud raske otsuseid teha, kuid erinevad ministeeriumid võivadki näha valutumaid kohti maapiirkondade näol. „Otsuseid on pigem kerge teha seal, kus elavaid inimesi ei näe ega taju nii hästi kui neid, kes on kõrvaltoas või ministeeriumi laua taga,“ ütles ta.