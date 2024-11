Süüria mässuliste pealetung jätkub, väidetavalt tungisid nad Alepposse

„Meie väed on hakanud sisenema Aleppo linna,“ teatati hiljuti moodustatud mässuliste koalitsiooni avalduses.

Valitsus ei ole mässuliste sisenemist linna kommenteerinud, kuid Süüria sõjavägi teatas, et Aleppo ja Idlibi ümbruses on toimunud kokkupõrkeid mässulistega, hävitades nende droone ja raskerelvastust. Sõjavägi lubas rünnaku tõrjuda ja süüdistas mässulisi oma edusammude kohta valeteabe levitamises.

See on esimene kord, kui opositsioonijõud on linna rünnanud alates 2016. aastast, mil nad tõrjuti Aleppo idapoolsetest naabruskondadest pärast sõjalist kampaaniat.