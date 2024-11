„PÄEVAKORD“ | Meie viimane saade: ärge laske poliitikuid riigifirmade nõukogudesse

Eesti Energia ning Nordicaga seotud juhtimisprobleemid on pannud poliitikuid taas arutama, kas ehk peaks riigifirmade nõukogudesse tooma tagasi... poliitikud.

Kümne aasta eest kupatati poliitikud riigifirmade nõukogudest välja. Selle asemel hakkas riigiettevõtete nõukogudesse liikmeid soovitama nimetamiskomitee. Nüüd kurdavad poliitikud, et nõnda on kehvemaks muutunud info liikumine ning ülevaate saamine, kuidas firmal ikkagi läheb. See kõik tähendab, et juhtimisvigu on keeruline varakult ära hoida.

Poliitikute nõukogudesse naasmine ei muudaks paraku mitte midagi, leiavad „Päevakorra“ tegijad.

On arusaadav, miks see ettepanek poliitikutele peibutav tundub: mida rohkem on positsioone, mida poliitilise tahte järgi laiali jagada, seda enam tekib kauplemise ja diilide tegemise võimalusi.

Kuid säärase lehmakauplemisega samal ajal ei saa lahendada ühtki eelnimetatud probleemi.

Juba praegu on nõukogudes esindatud ministeeriumite töötajad, kel võimalus tihedalt suhelda ettevõtte eest vastutava ministriga (ja vastupidi!). Riigiettevõtete juhtimisse ei jõuaks ka rohkem ekspertnõu, sest liikmeid ei valitaks (ennekõike) teadmiste pärast. Samuti pole näha, kuidas lahendaks see probleemi, et ministril on omaniku esindajana liiga vähe aega ettevõtte käekäiku süüvimiseks.

Täna päevakorras:

Kas lasta poliitikud tagasi riigifirmade nõukogudesse?

Taas hoogustuv võitlus alkoholi vastu

Olerex sai hiigeltrahvi. Või kas sai?

Valimisringkonnad ehk kuidas tükeldada Eestit

Narvat ähvardavad jubedad küttehind

Greete eluloterii

30. novembri saatega lõpetab „Päevakord“ ilmumise.

Taskuhäälingusaade „Päevakord“ on iganädalane Delfi Meedia ajakirjanike Greete Lehepuu (Eesti Ekspress), Urmas Jaaganti (Eesti Ekspress) ja Hindrek Riikoja (Maaleht) arvamussaade, milles analüüsitakse mööduva nädala põletavamaid poliitilisi ja ühiskondlikke jututeemasid. Kuula meid ka Delfi Tasku äpist või leia teistelt podcast’ide platvormidelt!

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemana Ükskõiksena Kurvana Vihasena Saada