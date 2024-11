Kose gümnaasiumis ähvardas 16-aastane poiss õpetajaid ja kaasõpilasi, politsei reageeris suurte jõududega

Põhja prefektuuri operatiivjuht Vaiko Vaher ütles, et politsei sai täna kell 11.42 teate, et Kose gümnaasiumis on 16-aastane kooliõpilane, kes ähvardas õpetajaid ja kaasõpilasi. „Kuivõrd ei olnud teada, kas õpilasel võib kaasas olla ka mõni relv, reageeris politsei sündmusele kui kõige kõrgema prioriteediga väljakutsele, kuhu sõitis kolm politseipatrulli ja kiirreageerijad.“