Soome parlamendi väliskomisjoni esimees pakkus Vene propagandale maiuspala ja astus tagasi

Kiljunen, kelle abikaasa on venelanna, ütles oktoobris videosse salvestatud Soome venelaste kohtumisel, et Soome ja Venemaa vaheline piir tuleks inimeste liikumiseks avada. Veel ütles ta, et Soome kõmulehed tegelevad „tõeliselt raske hübriidmõjutamisega“, vahendab Yle Uutiset.

Eile palus Kiljunen oma sõnavõtu pärast andeks.

Vene meedia haaras aga Kiljuneni sõnadest kinni.

Näiteks Lenta.ru ja Gazeta.ru pealkirjades teatati eile õhtul, et Kiljunen „sunniti andeks paluma“.

Propagandakanal RT teatas, et Kiljunen sattus erakonnakaaslaste kriitika alla.

Kiljuneni vabandusest teatasid teiste hulgas veel riiklikud uudisteagentuurid TASS ja RIA Novosti, ajalehed Moskovski Komsomolets, Kommersant ja Argumentõ i Faktõ ning mitmed veebiväljaanded, näiteks RBK ja Fontanka.

Täna esitas Kiljunen Eduskunta väliskomisjoni kohalt tagasiastumise avalduse. Sotside fraktsioon otsustas selle rahuldada.

„Ma kannan oma isamaa ees vastutust ja palusin faraktsioonilt, et kas nad võiksid mind väliskomisjoni esimehe ülesannetest vabastada,“ ütles Kiljunen kohe pärast fraktsiooni koosolekut.

SDP fraktsiooni esimees Tytti Tuppurainen ütles, et fraktsioon toetab Kiljuneni otsust.

SDP esimees Antti Lindtman ütles, et Kiljunen tegi otsuse ise.

„Ta tegi vea, palus andeks ja võttis nüüd selle eest vastutuse,“ ütles Lindtman.

Lindtman teatas, et vestles eile õhtul Kiljuneniga, mille käigus arutati tekkinud olukorda. Lindtman märkis, et hindab Kiljuneni otsust.

Soome välisminister Elina Valtonen (koonderakond) on nimetanud Kiljuneni sõnavõttu tõsiseks asjaks ja öelnud, et kriitika kõmulehtede kohta ei ole väliskomisjoni esimehelt soovitav. Ka endine välisminister Pekka Haavisto ütles, et usaldus Kiljuneni vastu lõi kõikuma.

Sõna võttis ka Eduskunta esimees Jussi Halla-aho (Põlissoomlased).

„Kiljunen kordas Kremli juttu selle kohta, et idapiiri sulgemise või venelaste maa- ja kinnisvaratehingute piiramise taga on rassistlikud mõjud. See oli jäähokiterminites otse hiilgav sööt Kremli [hokikepi] labale,“ kirjutas Halla-aho X-is.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemana Ükskõiksena Kurvana Vihasena Saada