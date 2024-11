Eesti kriminalistid Leedu lennuõnnetuse sündmuspaigal: leedukad arvasid esialgu, et tegu on õppusega

Kohapeal käinud Põhja prefektuuri kriminalistikatalituse juht Elari Haugas ütles, et lennuõnnetuse sündmuspaigas avanes hirmus vaatepilt, mille sarnast eestlased varem näinud polnud. „Tegemist oli ulatusliku sündmuskohaga, kus väga suurel maa alal olid laiali lennukiosad ja kaubasaadetised või õigemini need, mis sellest alles oli jäänud.“

Haugas ütles, et kuigi kriminalistid kohalikega ei rääkinud, räägiti Leedu politseinikega. „Nad kirjeldasid, et kui õnnetuspäeva varahommikul laekus esimene info, siis tundus see nii uskumatu, et pigem arvati, et tegu on õppusega.“