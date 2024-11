Sisekaitseakadeemia Paikuse õppekeskus suletakse 2028. aastal

Tammearu nentis, et Pärnus asuv Paikuse õppekeskus on viletsas seisus.

„See et õppekeskus on ehitatud Nõukogude ajal poiste erikooliks, ütleb kõik,“ märkis ta. Tammearu sõnul sooviti aastaid tagasi Paikuse õppeala laiendama hakata, näiteks plaaniti sinna rajada autodroomid. „Asi lõppes sellega, et kohalikud polnud nõus,“ meenutas ta. „Ma saan neist aru, keegi ei taha oma aia taha pidevat automüra, kuid paraku tähendab see, et Paikusel pole arendamisvõimalust.“

ERR-i järgi on Pärnu linnavalitsus Paikuse õppehoone sulgemisele vastu. „Odavam oleks Pärnu kompleksi parendada ja see on mitu korda odavam, vähemalt neli korda odavam,“ ütles linnapea Romek Kosenkranius. „Kuidas siis nii on, et riik on hädas rahanduslikult ja siis tehakse selliseid kulutusi? Ja täiesti arusaamatu, miks võetakse selline kallim projekt ette, kui saab ka odavamalt need samad tingimused tagada,“ lisas ta.

Tammearu sõnul ei nõustu ta linnavalitsuse hinnanguga üldse. „Mulle ei ole esitatud ühtegi sisulist arvutust, kust selguks, et Paikuse arendus on neli korda odavam,“ selgitas ta, rõhutades taas, et Paikusel jäävad tegevuste võimalused piiratuks. „Me ei ole kohaliku omavalitsusega ühist mõistmist leidnud ja ma ei saa sinna mitte midagi teha,“ lausus Tammearu. „Kohalikel poliitikutel puudub arusaam, missugune on Eesti riigi sisejulgeoleku õppe ja teadustegevuse koguvajadused.“

Ta lisas, et sisejulgeoleku valdkonna teenistujate koolitamine on täna riigi vaates ülioluline ja seda tuleb tervikuna käsitleda ehk arendada välja kaasaegne ning nutikas õppetaristu kõigi turvalisuse asutuste õppeks. Sisekaitseakadeemia hakkab õppureid koolitama peamiselt Tallinnas, ent osa õppetööst toimub ka Väike-Maarjas ja Narvas.

Tammearu tõi Tallinna õppekeskuse kaitseks välja ka asjaolu, et ühte kohta koondumine vabastaks õppejõud ja teised koolitöötajad pidevast ringisõitmisest. Sellest, kui palju inimesi Paikuse hoone sulgemisega töökoha kaotab, on rektori sõnul veel vara rääkida. „Aga pakume kindlasti oma töötajatele erinevaid võimalusi,“ lubas Tammearu.

