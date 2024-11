PPA sulgeb Tallinnas Pinna teenindusbüroo

PPA peadirektori asetäitja arenduse alal Kristi Hallas sõnas, et PPA on kokkuhoiukohti kaaludes võtnud suuna ID-kaarte, passe ja muid dokumente väljastavate teeninduste vähendamiseks. Selleks loob Hallase sõnul eeldused laiem e-teenuste kättesaadavus ja inimeste suurem harjumus kasutada iseteenindust.

Hallas lisas, et sulgemist soodustas järgmisest aastast kehtima hakkav soodsam riigilõiv neile, kes võtavad dokumendi välja Selveris, mitte PPA ruumides.

„Kuigi paljude inimeste harjumus dokumendi taotlemisel on juba muutunud, võib füüsiliste teeninduste kärpimine osadele inimestele kaasa tuua ebamugavust ja ka pahameelt,“ tunnistas Hallas. „Siiski mõjutab see muudatus vahetut turvalisust vähem. Analüüsime praegu, millises mahus ja millal teeninduste korraldust muuta on võimalik,“ ütles Hallas.