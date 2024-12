Vahetund või перемена? Riik kinnitab: õpilased tohivad koolis vene keeles rääkida

„Kutsume üles eesti keelt kasutama, aga me ei käi ega keela kedagi,“ võttis Narva eesti põhikooli juhataja Uta Kroon-Assafrei kokku kooli keelepoliitika. „Kui kuuleme, et jutt on selline, mida võiks eesti keeles ka rääkida, astume juurde ja küsime, kas saaks ka osaleda. Aga kui väiksemad lapsed jooksevad ja mängivad, siis me küll vahele ei lähe,“ selgitas ta.

Kroon-Assafrei sõnul soovivad Narva eesti põhikooli õpilaste vanemad, et lapsed eesti keele selgeks saaksid. „Meile on öeldud, et miks me laseme neil vene keeles rääkida, võiksime lausa keelata,“ ütles ta. Tema väitel polevat venekeelsesse juttu sekkumist kordagi talle ette heidetud. Keelamisse Kroon-Assafrei enda sõnul siiski ei usu. „Kui laps tulebki meile vastu ja räägib sõbraga vene keeles, siis mida on meil teha? Ei hakka ju represseerima ega anna talle käskkirja – lõimumisprotsessile selline rusikaga vehkimine küll hästi ei mõjuks!“ muigas ta.