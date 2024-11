Trumpi Ukraina erisaadik on pakkunud Ukraina läbirääkimistele sundimist USA relvadest ilmajätmise abil

„Me ütleme ukrainlastele, et te peate tulema laua taha, ja kui te ei tule laua taha, kuivab toetus Ühendriikidest kokku,“ ütles Kellogg juunis Reutersile. „Ja me ütleme Putinile, et ta peab tulema laua taha, ja kui ta ei tule laua taha, anname me ukrainlastele kõik, mida nad vajavad teie tapmiseks lahinguväljal.“