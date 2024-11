Avalikkust raputanud juhtumiga seotud lastekaitsetöös tuvastati kaheksa rikkumist

Järelevalve leidis, et linnaosa valitsuste tegevus ei olnud lapse juhtumi lahendamisel õiguspärane, mis kogumis viisid selleni, et tavapärasest oluliselt keerulisema juhtumi lahendamine ei sujunud oodatud viisil.

„Kokku tuvastasime kaheksa rikkumist, millest olulisemateks on, et lapse abivajadus oli hindamata, juhtumimenetlus algatamata ning planeerimata last toetavad meetmed. Lisaks ilmnesid puudujäägid lastekaitse töö korralduses, mis tuleb linna lastekaitsetöö protsessides ja ka töötajate toetamise osas parandada, et tagada tulevikus kõigi lastekaitse juhtumite käsitlus lapse huvidest lähtuvalt parimal võimalikul viisil,“ rääkis sotsiaalkindlustusameti (SKA) järelevalvetalituse juhataja Kersti Kask.