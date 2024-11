Kõlvart Tootsi umbusaldamisest: ei ole aktsepteeritav, et erakonna liikmed kandideerivad teise valimisnimekirja alt

Homme avaldatakse Narvas umbusaldust linnapea Jaan Tootsile (Keskerakond) ning ka volikogu aseesimehele Natalia Umarovale (KE). Tootsi umbusaldusavaldusele on alla kirjutanud ka mitmed keskerakondlased. Erakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles ERRile, et need Keskerakonna liikmed, kes umbusaldusavalduse poolt hääletavad, visatakse erakonnast välja.

Kõlvart ütles täna Delfile, et liikmed visatakse välja põhikirja alusel. Ta rääkis, et põhikiri ütleb, et keskerakondlane ei saa toetada umbusaldust teisele keskerakondlasele, eriti kui selleks pole sisulisi põhjuseid. „Kuna see on puhtalt poliitiline olukord ja poliitiline võitlus, siis kui on valitud teine pool, siis see tähendab, et see inimene ei ole enam keskerakondlane.“

Ta kinnitas, et nende Narva keskerakondlastega, kes on praeguseks Stalnuhhinile toetust avaldanud, on ka suheldud, kuid nad on oma valiku teinud. „Ka siis kui toimusid erakonna üritused Narvas, siis nad ei ole ka nendel üritustel osalenud ja on olemas ka Narva piirkonna juhatuse otsus, et see olukord, kus keskerakondlased on erinevates valimisnimekirjades järgmisel aastal ei ole enam aktsepteeritav.“

Kõlvarti sõnul tuleb Keskerakond järgmise aasta kohalike omavalitsuste valimistel välja oma nimekirjaga. „Kahjuks on Narvas olnud ka varem viimaste aastate jooksul suhteliselt regulaarselt nii, et inimesed pigem kasutasid Keskerakonna kaubamärki kui olid reaalselt Keskerakonna liikmed. Me enam seda olukord ei aktsepteeri.“

Keskerakonna esimees ütles, et reitingute järgi on Keskerakond endiselt kõige populaarsem erakond Ida-Virumaal, sealhulgas ka Narvas. „Eks meil tekib võimalus minna valimistele nii-öelda õigete inimestega. Kui homme tekib see olukord, et Keskerakond on opositsioonis, siis opositsioon on alati puhastuse võimalus.“

Lisaks umbusaldusavaldusele valitakse Narvas homme ka uus linnapea, kelleks võiks eelduste kohaselt saada Katri Raik (SDE), kes teatas täpselt kahe nädala eest, et on Mihhail Stalnuhhiniga teinud kokkuleppe uue võimuliidu loomise kohta Narvas. Kui esialgu oleks Stalnuhhinist pidanud saama volikogu esimees, siis avaliku pahameele tõttu valiti sellele kohale hoopis Tatjana Stolfat.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemana Ükskõiksena Kurvana Vihasena Saada