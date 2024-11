Välisminister Margus Tsahkna: Gruusia võimuladvik sõitis üle oma rahva ja liigub otse Venemaa mõjusfääri

„Gruusias on toimunud demokraatia vähikäik juba pikemat aega, mille ühed märgilisemad osad on selle aasta mais vastu võetud nn välisagentide seadus ja nn traditsioonilise perekonna kaitsmise seadus. Lisaks kuu aega tagasi toimunud valimised, mida ei saa rikkumiste arvu ja tõsiduse tõttu nimetada ei vabadeks ega õiglasteks,“ märkis Tsahkna.

Ta lisas, et eilne Gruusia võimupartei otsus oli lõplik samm ja tõestus, et nad on valetanud Gruusia rahvale, kuid ennekõike ka oma valijatele, kes lootsid ja uskusid, et Gruusia Unistuse võimu ajal liigutakse koos EL-i poole.

„80% Gruusia inimestest soovib, et nende riik ühineks Euroopa Liiduga. Oma meelsuse näitamiseks kogunesid tuhanded inimesed eile õhtul taas tänavatele. On absoluutselt vastuvõetamatu, et Gruusia võimud kasutasid meeleavaldajate vastu vägivalda, sealhulgas pipragaasi, veekahureid ja akustilisi masinaid,“ ütles Tsahkna.

Tsahkna märkis, et Euroopa Liit peatas Gruusia ühinemisprotsessi ja rahalise toetuse juba suvel, lisades võimaluse nendega jätkata, kui Gruusia otsustab naasta demokraatia teele. „Paraku otsustas Gruusia Unistus teisiti. Eesti on vähendanud kõrgetasemelisi kontakte Gruusiaga ning peatanud arengukoostöö toetamise nende projektide puhul, mis on seotud Gruusia valitsusega, kuid jätkame kodanikuühiskonna toetamist.“

Välisministri sõnul peaks see, kuidas Gruusia võimud käituvad oma rahvaga ja hävitavad demokraatiat, saama ka vastuse Euroopa Liidult.

Gruusia presidendi sõnul kuulutas valitsus sõja oma rahva vastu

Gruusia pealinnas Thbilisis toimusid rahutused, sest valitsev erakond Gruusia Unistus teatas Euroopa Liiduga liitumise läbirääkimiste edasilükkamisest 2028. aastani.

Meduza vahendab väljaannet Paper Kartuli, mille teatel oli politsei meeleavaldajad lõplikult laiali ajanud täna hommikuks ja puhastanud Rustaveli prospekti parlamendihoone piirkonnas.