Maailma uudistekirjastajate organisatsioon mõistis hukka Iisraeli valitsuse sanktsioonid ajalehe Haaretz vastu

Iisraeli vanim ajaleht, liberaalne Haaretz on olnud peaminister Benjamin Netanyahu valitsuse pidev kriitik, eriti Hamasi 7. oktoobri terrorirünnakutele reageerimise ja sellele järgnenud sõjaliste operatsioonide asjus Gaza sektoris. Haaretz annab leheruumi ka palestiinameelstele vaadetele ja paremäärmuslikud poliitikud on seetõttu kutsunud üles ajalehte tsenseerima.

Ministeeriumid on alustanud sidemete katkestamist Haaretziga vastuseks selle kirjastaja Amos Schockeni oktoobri lõpus Londonis peetud kõnele, milles ta kutsus kehtestama Iisraeli valitsuse vastu sanktsioone. Schocken süüdistas Iisraeli valitsust julmas apartheidirežiimis palestiinlaste vastu.

Haaretzis avaldatud juhtkirjas pealkirjaga „Terroristid ei ole vabadusvõitlejad“ selgitati, et Schocken viitas „palestiinlastele, kes elavad Läänekaldal okupatsiooni ja rõhumise all“, aga seda selgitust ei ole kuulda võetud.

„Iga organisatsioon, mis õigustab naiste, laste ja eakate mõrvamist, on terroriorganisatsioon ja selle liikmed on terroristid. Nemad ei ole kindlasti „vabadusvõitlejad“,“ kirjutati Haaretzi juhtkirjas.

Vaatamata katsele distantseerida ajaleht Schockeni avaldustest ültes Karhi, et Iisrael „ei lepi olukorraga, kus ametliku ajalehe kirjastaja kutsub üles selle [Iisraeli] vastu sanktsioone kehtestama ja toetab selle vaenlasi keset sõda“. „Me seisame vaba ajakirjanduse ja väljendusvabaduse eest, aga ka valitsuse vabaduse eest otsustada mitte rahastada viha õhutamist Iisraeli Riigi vastu,“ lisas Karhi.

WAN-IFRA teatas, et on üha rohkem mures Iisraeli valitsuse katsete pärast lämmatada oma sõjaliste operatsioonide kriitiline kajastamine. Ajakirjanike tahtlik sihikule võtmine, sõjalise tsensuuri kasv ja välisreporterite jätkuv Gazasse mittelubamine on WAN-IFRA sõnul tõsiselt õõnestanud Iisraeli väiteid ja positsiooni ülemaailmsetes pressivabaduse edetabelites.