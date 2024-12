FOTOD | Mõne aastaga saab just sellest kvartalist pealinna popim piirkond!

Ligi 100 aastat tegutses Manufaktuuri kvartalis Eesti üks olulisemaid tööstuseid – Balti Puuvilla Ketramise ja Kudumise Vabrik. Ca. 230 meetri pikkune punakatest tellistest hoone on aga tehase sulgemise järel seisnud jõude kuniks kinnisvaraarendaja Hepsor tänavu selle taastamisega alustas.

Vabrik renoveeritakse kahes etapis. „Tehniliselt on see suur väljakutse, sest taastame muinsuskaitselise hoone ja selle algse ilme. Sisse aga loome justkui täiesti uue kõigi mugavustega maja, kasutades tipptehnoloogiaid ning kaasaegseid arhitektuurilisi lahendusi,“ selgitas Hepsori Eesti maajuht Mihkel Mäger.

Väärikasse vabrikuhoonesse rajatakse avarad ja omanäolised korterid ning äripinnad – üle nelja meetri kõrguste lagedega ning maast laeni kaarakendega eristub Vabrik kõigist teistest elumajadest. Kuid selleks, et tuua projekti veelgi erilisust, pakub arendaja võimalust oma kodu planeering ise teha. „Tavaliselt on uued hooned projekteeritud nii, et korterite planeeringuid neis enam eriti muuta ei saa. Vabriku puhul saame aga pakkuda enneolematut paindlikkust, sest me ei pea lähtuma olemasolevatest plaanidest,“ ütles Mäger.

Läheneda saab loovalt ning oma kodu planeeringu kasvõi ise valmis joonistada. Vajadusel aitab eluruumide ja planeeringu mõtestamisel sisearhitekt. Kui mõni olemasolevatest planeeringutest vajaks pisut muutmist või on soov mitu korterit kokku ehitada, on ka see võimalik ellu viia. Vabrikus on ruumi, et laiendada oma korterit nii laiusesse kui ka läbi mitme korruse kõrgusesse. Nii võid luua endale kasvõi linnamaja tüüpi avara ja ainulaadse kodu. Avaraid tube on võimalik veelgi suuremaks teha või hoopis kompaktsemaks, luues teise tasandi või väiksemad ruumid. Lisaks saab siia luua isikliku talveaia või siserõdu.