MIDA KEEGI EI KUULE! | Pikema Sõpruse Päeva eestvedaja Rain Vääna: see on terviseüritus, mitte järjekordne meeste õlle joomise koht

Pikema Sõpruse Päeva eesmärk on juhtida tähelepanu meeste tervisele. Nimelt on Raini sõpruskonnal kombeks veeta koos ühine tervisepäev, kus tehakse erinevaid tegevusi ning ühtlasi käiakse ka tervisekontrollis. Kõige muu osas on nad proovinud nii ladinatantse, balletti, käinud joogas, näohoolduses ning teinud mitmeid toredaid asju veel. Päev lõppeb õhtusöögiga, kuhu tullakse koos kaasadega.

Rain arutleb avameelselt meeste lühikese eluea teemadel ning juhib tähelepanu, et ise oma elukvaliteeti parandades on võimalik elada pikem ja tervem elu. Tänu mehe ja tema sõpruskonna ettevõtmisele on tänaseks jõudnud tervisekontrolli üle 17 000 mehe, kelle seas on mitmeid, kes said niimoodi õigel ajal ka mõnele haiguse jälile. Nii on päästetud elusidki. Kui algul oli meeste seas rohkem vastumeelsust, et miks peab seda kõike tegema, siis tänaseks on Raini sõnul vingus nägudega meestest saanud naeratavad pereisad.