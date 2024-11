Haridusminister väidetest, et KOVe ostetakse ära või ähvardatakse toetustest ilma jätta: see on suhteliselt imelik kuulujutt

„Mis toetustest ja keda ilma jäetakse? See on ikka suhteliselt imelik kuulujutt, sest ma isegi ei tea, mis toetustest peaks jutt olema,“ sõnas minister Kristina Kallas (E200). „Huvihariduse toetuses on küll kärped ja ka omavalitsuste liitudele antavates toetustes on kärped, aga need ongi osa üldisest kärpeplaanist,“ märkis ta.