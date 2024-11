VIDEO | Venemaa kaitseminister Beloussov saabus Pyongyangi. „Loodame tihedale ja viljakale koostööle Korea seltsimeestega“

Kohtumisel Põhja-Korea ametivenna No Kwang-choliga ütles Beloussov, et Moskva ja Pyongyangi vaheline sõjaline koostöö laieneb aktiivselt.

No märkis, et „praegu viiakse energiliselt läbi vahetusi ja koostööd kahe riigi sõjalise ametkonna vahel, kaasa arvatud delegatsioonide vahetused kõrgel tasemel“. „Me hindame seda,“ lausus No, väljendades kindlust, et Venemaa kaitseministri ametlik visiit Põhja-Koreasse on võtmehetk kasulike ja kostruktiivsete ettepanekute vahetamisel, mis võimaldavad kaitsevõime tugevdamist ja kahe riigi julgeoleku tagamist, ning stimuleerivad sõprust ja koostööd kahe riigi armee vahel.