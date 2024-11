Rootsi esitas merekaablite purunemise asjus Hiinale ametliku abitaotluse

Uurijad on keskendanud oma tähelepanu Hiina kaubalaevale Yi Peng 3 , mis lahkus Venemaalt Ust-Luga sadamast 15. novembril ja asus kaablite purunemise ajal nende läheduses.

Reutersi teatel on mitme lääneriigi luureametnikud väljendanud kindlust, et Hiina laev lõhkus mõlemad kaablid. Nad on aga eriarvamusel, kas tegu oli tahtliku lõhkumisega.