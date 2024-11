Zelenskõi: Putin vehib oma Orešnikuga, et nurjata Trumpi rahupüüdlused

„Tuhandetele rakettidele, millega on juba Ukrainale löök antud, tahab Putin ilmselgelt lisada veel tuhanded. Talle ei ole selle sõja lõppu vaja. Veelgi enam, Putin ei taha lasta ka teistel seda sõda lõpetada. Oma Orešnikuga vehkida võib ta ainult selleks, et nurjata president Trumpi jõupingutused, mis pärast inauguratsiooni kindlasti tulevad,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi sõnul tahab Putin praegu nii olukorda teravdada, et Trumpil midagi välja ei tuleks ja et ta ei suudaks sõda lõpetada.

„Putin on selle sõja ainus süüdlane ja ainus, kes sõtta usub. Ja just seetõttu toimub praegu eskaleerimine Putini poolt – see on surve avaldamine, et siis sundida Ameerika presidenti võtma vastu Venemaa tingimused. Me mõistame kõiki olemasolevaid ohte,“ ütles Zelenskõi.