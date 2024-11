VIDEO | Gruusias puhkesid rahutused, käiku läksid veekahurid ja pisargaas. Presidendi sõnul kuulutas valitsus sõja oma rahva vastu

Gruusia Unistus väidab, et ei ole venemeelne ning et jääb kindlaks demokraatiale ja läänele orienteeritusele. Erakond väidab, et tahab ikkagi lõpuks Euroopa Liiduga liituda, aga on samas korduvalt sattunud Brüsseliga diplomaatilistesse tülidesse ja süvendanud sidemeid Venemaaga. Gruusia Unistus on süüdistanud Euroopa Liitu „solvangute kaskaadis“ ning selles, et liitumisläbirääkimiste väljavaadet kasutatakse väljapressimiseks ja Gruusias revolutsiooni korraldamiseks.