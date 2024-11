Prantsusmaa keeldus ütlemast, kas riik vahistaks Putini rahvusvahelise vahistamisorderi alusel

Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC) andis eelmisel nädalal välja Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu vahistamismääruse.

Kõik Euroopa Liidu riigid on ICC asutamismäärusele alla kirjutanud. Prantsusmaa ütles kolmapäeval, et ta usub, et Netanyahul on Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tegevuse suhtes puutumatus, kuna Iisrael ei ole kohtuga ühinenud.

ICC on varasemalt väljastanud vahistamismääruse ka Putini vastu, kuid Venemaa ei ole ICC asutamislepingule alla kirjutanud.

„Me oleme Putini juhtumit kommenteerides olnud ilmselt vähem täpsed võrreldes praeguse juhtumiga, kuid igal juhul on meie seisukoht sama,“ ütles Prantsusmaa välisministeeriumi pressiesindaja Christophe Lemoine.

Küsimusele, kas Prantsusmaa ei vahistaks Putinit, kui too Prantsusmaa pinnale astuks, vastas ta: „Mis puutub Vladimir Putinisse, siis kõik need, kes on toime pannud kuritegusid, ei jää karistamata. Nad peavad oma tegude eest vastutama ja me oleme alati öelnud, et kohaldame rahvusvahelist õigust kõigis selle aspektides.“

Samas mainis ta, et ICC põhikirjas sätestatud puutumatuse küsimus on „keeruline“, lisades, et riikidel on selles küsimuses mõnikord erinevad seisukohad.

