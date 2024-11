Austraalia senat kiitis heaks sotsiaalmeediakeelu alla 16-aastastele

Esindajatekoda kinnitab senati muudatusettepanekud reedel. See on formaalsus, kuna valitsus on juba nende vastuvõtmisega nõustunud.

Platvormidel on üks aasta aega, et väljatöötada keelu rakendamine, enne kui karistused jõustuvad. Platvormidel ei oleks lubatud sundida kasutajaid esitama valitsuse väljastatud isikut tõendavaid dokumente ega nõuda digitaalset identifitseerimist valitsuse süsteemi kaudu.

Õigusakti kriitikute sõnul on seadus kiirelt ja ilma piisava kontrollita parlamendis vastu võetud. Nad on öelnud, et eelnõu on ebatõhus ja ohustab kõigi kasutajate eraelu puutumatust ning õõnestavad vanemate õigust teha otsuseid oma laste eest.