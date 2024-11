Taani suurima mobiilioperaatori võrgurike tekitab taanlastele väljakutseid

Äsja ametisse astunud Taani hädaolukordade minister Torsten Schack Pedersen tunnistas Taani TV2-le edastatud avalduses, et rike valmistab paljudele taanlastele väljakutseid. Samuti kinnitas ta, et ametivõimud jälgivad olukorda tähelepanelikult.

Võrguoperaator ütles, et kõik viitab esialgu tehnilisele probleemile, mitte pahatahtlikule tegevusele. Nende sõnul on paar tundi kestnud viga TDC-s.

Esialgu tundus, et „asi paraneb kiiresti, kuid nägime, et see on suurem asi“, ütles operaatori kommunikatsioonijuht. Ta lisas, et rikke põhjust pole lõpuni diagnoositud.