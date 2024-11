Läti vähendab uuest aastast retseptiravimite hindu

Läti tervishoiuministeerium tutvustas neljapäeval uut retseptiravimite hinnakirjastamise mudelit, mis hakkab kehtima tuleva aasta 1. jaanuarist. Tervishoiuminister Hosam Abu Meri sõnul puudutab muutus retseptiravimeid, mis maksavad praegu üle viie euro. „Me mõistame, et ravimite hinnad on Lätis kõrgemad kui Leedus või Eestis,“ sõnas ta, lisades, et selle osas tuli midagi ette võtta.