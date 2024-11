Süüria mässulised läksid Aleppo maakonnas pealetungile. Hukkunud on üle 130 inimese

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus teatas, et rühmitus Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) ja selle liitlasrühmitused korraldasid eile üllatusrünnaku Süüria armee vastu Aleppo maakonnas, vahendab France24. Mõned kokkupõrked toimusid vähem kui 10 kilomeetri kaugusel Aleppo eeslinnast.

Riikliku uudisteagentuuri SANA avalduses öeldi, et „tohutu ja laiaulatuslik terrorirünnak“ oli suunatud küladele, linnadele ja sõjaväeobjektidele.

Türgi julgeolekuallikad ütlesid, et pealetungi eesmärk on peatada Süüria valitsuse rünnakud Idlibis ja taastada Idlibi deeskalatsioonitsooni piirid, milles Venemaa, Türgi ja Iraan algselt 2019. aastal kokku leppisid.

Aruanded viitavad sellele, et mõned Türgi toetatud Süüria rahvusarmeega seotud rühmitused on operatsiooniga liitunud, kuid enamik neist vägedest on osalemisest hoidunud.