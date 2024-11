„Ukrainlased lähevad vastu raskele talvele, sest hävitavad õhurünnakud üha jätkuvad. Seetõttu andsime me üle kolm Patrioti stardiseadeldist. See päästab inimelusid ja kaitseb elutähtsat infrastruktuuri. On ja jääb meie ühiseks huviks Vene agressioonile vastu seista,“ kirjutas Brekelmans.