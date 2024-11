Rumeenia põhiseaduskohus arutab presidendivalimiste esimese vooru tulemuste tühistamist

Georgescu ei ole endavastaseid kaebusi otseselt kommenteerinud, aga on varem öelnud, et tal ei olnud kampaaniaeelarvet ja teda aitasid vabatahtlikud.

Georgescu on kritiseerinud NATO liikmesust ja öelnud, et Venemaa president Vladimir Putin on üks väheseid maailma alles jäänud tõelisi juhte. Ta on kutsunud ka lõpetama sõda Ukrainas ja nimetanud Rumeenia Teise maailmasõja aegseid natsidega koostööd teinud juhte kangelasteks.

„Öelgem väga selgelt, et Călin Georgescu on Vladimir Putini avalik imetleja. Ta on avalikult NATO ja Euroopa Liidu vastu. /.../ Ta on Rumeenia isolatsiooni poolt, mida ta nimetab neutraalsuseks. /.../ Ja ilma NATO-ta oleme me Venemaa armul,“ ütles Lasconi esmaspäeval.