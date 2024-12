Kas töörõõm ja tasakaal on kättesaamatu unistus? Kas tööstress on paratamatus?

Tõsi on see, et kiire töötempo ja kõrged ootused ei kao, kuid õige lähenemisega on võimalik tööstressi juhtida ning leida tasakaal, mis toetab nii individuaalset kui ka meeskondlikku heaolu. Sellised oskused ei teki aga iseenesest, vaid vajavad teadlikku suhtumist ja pidevat harjutamist.

Põnevad ettekanded oma ala tippudelt

Konverentsi esinejate nimekiri on muljetavaldav. Kohal on Eesti juhtivad psühholoogid ja eksperdid, kelle teadmised ei piirdu ainult teooriaga. Need on inimesed, kes töötavad igapäevaselt meie ühiskonna vaimse heaolu eesliinil ja nende lood ning praktilised näpunäited aitavad kahtlemata inimloomust paremini mõista. Tänavused teemad on ajakohasemad kui kunagi varem – alates vaimse tervise kriisist ja stressi juhtimisest kuni tehisintellekti mõjust inimkäitumisele.