Abilinnapea Kaarel Oja uus nõunik Tarvo Sarmet: muidugi on see poliitiline ametikoht

Kaarel Oja otsus võtta oma nõunikuks erakonnakaaslane Tarvo Sarmet on juba ka sotsiaalmeedias arutelu tekitanud. Seda eelkõige seetõttu, et Tallinna kevadise võimuvahetuse tuules on sotsid lubanud lammutada nn keskerakondliku toiduahela ehk lõpetada linnaametitesse töötajate puhtalt erakondliku kuuluvuse alusel palkamise.

Kriitikale vastas ka abilinnapea Oja ise, märkides, et Sarmeti ametikoht ongi poliitiline, mistõttu ei saa siinkohal rääkida poliitilisest toiduahelast. „Minu jaoks on toiduahel see, kui erakondlikkus aitab mittepoliitilistele ametikohtadele. See on probleem. Seda probleemi on jätkuvasti ka meil Eestis omajagu. Aga mina olen sellest patust puhas ja Tarvo kaasus pole täna samuti mitte see,“ selgitas Oja.