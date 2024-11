Putin ähvardas rünnata Orešnikuga Kiievi otsuste langetamise punkte: kõik muutub sisuliselt tolmuks

Putin ütles, et jätkuvatele löökidele Venemaa pihta lääne raketisüsteemidega järgneb vastus muu hulgas ka Orešnikutega, ning lisas, et Venemaa kaitseministeerium ja kindralstaap valivad uusi sihtmärke löökideks Ukrainas , mis võivad olla sõjalised objektid ja otsuste langetamise punktid Kiievis, vahendab Interfax.

„Lõpptulemusena valime me löögivahendid sõltuvalt löögi andmiseks valitud sihtmärkidele ja Vene Föderatsioonile tekitatud ohtudele,“ lausus Putin.

„Kümned isejagunevad lahingublokid ründavad sihtmärki kiirusega 10 Machi. See on umbes kolm kilomeetrit sekundis. Löögielementide temperatuur ulatub 4000 kraadini. Kui mälu mind ei peta, on temperatuur Päikese pinnal 5500-6000 kraadi. Seetõttu puruneb kõik, mis asub plahvatuse epitsentris kildudeks, elementaarosakesteks, muutub sisuliselt tolmuks,“ lausus Putin.