VIDEO ja BLOGI | Valitsus arutas pressikonverentsil, kuidas piirata alkoholi tarbimist

Tänasel valitsuse pressikonverentsil kujunes peamiseks teemaks sotsiaalministeeriumi mõte siduda alkoholiaktsiis inflatsiooniga. Mõte tuleneb murest, et alkohol muutub Eestis mitmes mõttes järjest kättesaadavamaks. Järjest tõusvad palgad lasevad osta rohkem alkoholi, mille hind püsib sama. Samamoodi on alkohol endiselt kättesaadav alaealistele ning dokumendikontroll hõre. Lisaks on võimalik erinevate kodukandeteenustega alkoholi nüüd ka koju tellida.