Riina Sikkut sooviks alkoholiaktsiisi tõsta inflatsiooni järgi. Ligi: alkoholi hinna tõus on suuresti seotud meie naabritega

„See (alkoholiaktsiisi inflatsiooniga sidumine – toim) on teoreetiliselt õige. Praktikas on aga nii, et alkoholiaktsiisi ei saa muuta vastavalt hinnatõusule, vaid suuresti sõltuvalt sellest, mida teevad naabrid,“ tõdes rahandusminister Jürgen Ligi. „Kui turg oleks suurem, võiks siin seda rääkida.“

Ligi sõnul oleme aktsiiside poolest Lätiga võrreldes veidi eespool, samal ajal kui leedulased on aktsiise väga järsult tõstnud. „Meid mõjutab muidugi Läti ja ka see, mida on teinud Soome – nad on lõdvendanud alkoholipoliitikat,“ sõnas rahandusminister ja lisas, et vaadata tuleb ka eelarvemõjusid. „Indekseerimised üldiselt ei tööta, peame ikkagi eelarves hoidma paindlikkust ja neid otsuseid langetama vastavalt olukorrale.“