„TSN“ kinnitas, et Rudnova nime all õppis Putini väidetav tütar Pariisi kultuurimänedžeride ja kunstiturunduse koolis ICART.

Agentstvo märkis, et perekonnanime Rudnova valimine on vaevalt juhuslik. Oleg Rudnov on nimelt Putini ammune sõber, kes on korduvalt täitnud presidendi jaoks „delikaatseid ülesandeid“. Väljaanne Projekt teatas, et 2006. aastal ostis Rudnov 200-ruutmeetrise korteri Peterburis, kuhu asus hiljem elama Svetlana Krivonogihh, ning Rudnovi poeg vormistas oma nimele korteri Krivonogihhi emale. Rudnov ise suri 2015. aastal.