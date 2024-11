Kristina Kallas: investeerime 10 miljonit koolide IT varustuse uuendamiseks

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase (E200) sõnul on ühekordne toetus mõeldud selleks, et tagada koolide valmisolek elektrooniliste tasemetööde ja e-eksamite läbiviimiseks. „Üldhariduskoolide küsitlus näitas, et enam kui pooltel koolidel ei ole piisavalt arvuteid, et tänased 8. klassi õpilased saaksid 2026. aasta kevadel e-eksameid sooritada,“ tõdes Kallas. „Riigipoolse toetuse eesmärk on parandada üldhariduskoolide digivõimekust, et koolides oleks vajalikud arvutid ja lisaseadmed olemas.“