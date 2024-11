Reuters: USA luure hinnangul ei ole tuumaoht Putini ähvardustest hoolimata kasvanud

Venemaa laiendab aga tõenäoliselt läänele surve avaldamiseks sabotaažikampaaniat Euroopa sihtmärkide vastu, ütlesid kaks kõrget ametnikku, üks seadusandja ja kaks kongressi abi, keda on sel teemal briifitud.

Rida luurehinnanguid viimase seitsme kuu jooksul on jõudnud järeldusele, et tuumaeskalatsioon ei ole tõenäoline otsuse tõttu leevendada Ukraina jaoks USA relvade kasutamise piiranguid. See seisukoht ei ole muutunud ka pärast USA presidendi Joe Bideni sel kuul tehtud otsust, teatasid allikad.