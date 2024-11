Saksa luurejuht: Venemaa arvates suudetakse NATO lõhkuda roheliste mehikestega Balti riikides

Kahl ütles eile Berliinis mõttekoja Saksamaa Välissuhete Nõukogu (DGAP) üritusel esinedes, et Moskvalt on oodata hübriidsõja hoogustamist, vahendab Reuters.

„Hübriidmeetmete ulatuslik kasutamine Venemaa poolt suurendab riski, et NATO kaalub lõpuks oma artikli 5 vastastikuse kaitse klausli rakendamist,“ ütles Kahl. „Samal ajal tähendab Venemaa sõjalise potentsiaali kiirenev kasvatamine, et otsene sõjaline vastasseis NATO-ga muutub Kremli jaoks üheks võimalikuks valikuks.“

Kahl ütles, et Vene sõjavägi on tõenäoliselt võimeline NATO-t ründama aastakümne lõpuks. Ta lisas, et sõda Ukrainas tähendab, et Venemaal on lahingus karastunud sõdureid, mis suurendab Venemaa konventsionaalsetest jõududest lähtuvat ohtu. Samuti on Venemaa õppinud pidama moodsat droonisõda.