Trumpi valitsuskabineti kandidaatidele tehti arvukalt pommiähvardusi

Trumpi ülemineku pressiesindaja Karoline Leavitt teatas avalduses, et eile õhtul ja täna hommikul sattusid mitmed Trumpi kabineti kandidaadid ja ametisse nimetatud isikud vägivaldsete ähvarduste sihtmärkideks, vahendab AP.

Ta lisas, et „õiguskaitseorganid tegutsesid kiiresti“, et tagada nende inimeste turvalisus.

FBI teate kohaselt on nad teadlikud „arvukatest pommiähvardustest“ ja valehädaabiteadetest, mille käigus meelitatakse politsei sihtmärgi koju, et kutsuda esile politseinike potentsiaalselt ohtlik reaktsioon.

Leavitt ja FBI ei tuvastanud ühtegi sihtmärki nimepidi, kuid mitu neist on ähvarduste toimumist kinnitanud, vahendab BBC.

Nende hulgas oli Trumpi valitud ÜRO suursaadik Elise Stefanik . Teda teavitati pommiähvardusest, kui ta sõitis oma perega Washingtonist New Yorki, teatas tema büroo.

Lee Zeldin, kelle Trump on nimetanud keskkonnakaitseameti juhiks, kinnitas samuti, et ta oli ähvarduste sihtmärgiks. Ta ütles, et tema koju saadeti pommiähvardus, mis sisaldas „palestiinameelset sõnumit“.