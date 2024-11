Poola soovib käivitada patrullmissiooni Läänemere kaitseks

Tusk avaldas oma plaani ajakirjanikele enne Põhjamaade ja Balti riikide juhtide tippkohtumist Rootsis. Ta täpsustas, et algatus oleks „Läänemere ääres asuvate riikide ühine ettevõtmine, kes tunnetavad Venemaa põhjustatud ohtu samamoodi“.

„Kui Euroopa on ühtne, siis Venemaa on Euroopa suhtes tehnoloogiline, finants- ja majanduslik kääbus,“ märkis ta. „Kui aga Euroopa on jagunenud, siis kujutab Venemaa ohtu igale Euroopa riigile eraldi.“

Tema ettepanek tuli eelmise nädalate sündmuste valguses, kui sai viga kaks merealust telekommunikatsioonikaablit Soome ja Saksamaa ning Rootsi ja Leedu vahel. Kahtlustatakse, et kaabli kahjustamisega on seotud Hiina lipu all sõitnud laev, mis väljus Venemaalt ja sõitis läbi Läänemere.

Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius nimetas juhtumit „sabotaažiks“. Moskva on pärast täiemahulist sisstungi Ukrainasse tõhustanud oma hübriidsõjakampaaniat Euroopas, kuid nimetas süüdistusi kaablite purunemisega seotuses „naeruväärseteks“. Samuti eitas igasugust seotust Peking.

Rootsi endine kaitsejõudude juht Micael Bydén hoiatas käesoleva aasta kevadel, et Kreml soovib võtta kontrolli strateegiliselt olulise mere üle. Ta hoiatas, et see „ei tohi muutuda Putini mänguväljakuks, kus ta hirmutab NATO liikmeid“.

