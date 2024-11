Endine Ukraina välisminister Kuleba: Trump ei suuda rahulepingut saavutada

Intervjuus rõhutas Kuleba, et Venemaa presidendil Vladimir Putinil puudub soov kokkuleppele jõuda.

„Ukraina on Putini isiklik kinnisidee, kuid Ukraina purustamine on ka vahend tema suure eesmärgi saavutamiseks — näidata maailmale, kuidas Lääs on võimetu kaitsma ennast või seda, mille eest ta seisab.“

Eksminister kurtis, et Venemaa leidis Põhja-Korea näitel omale liitlase, kes on valmis saatma oma vägesid lahingutsooni, kuid samal ajal ei suuda Kiievi liitlased isegi piisaval hulgal relvi varustada. Kuleba järeldas, et erinevalt Venemaast ja Ukrainast ei ole Läänel selget eesmärki ja ta ei tea, mille nimel ta võitleb.

Kuleba üks suurimaid hirme on see, et Trumpi lähenemine võib hõlmata relvatarnete peatamist Kiievile, mis lõppeks Ukraina rindejoone kokkuvarisemisega ja võimaldaks Vene vägedel liikuda Dnipro, Zaporižžja ja Poltava linnadesse.

Endine minister hoiatas, et EL ei saa asendada seda kadu, kui USA otsustab võtta teise kursi, kuid sellest hoolimata on Euroopa reaktsioon otsustava tähtsusega.

„Eurooplastel on kaks valikut. Nad võivad järgida äraootamise strateegiat ja järgida Trumpi eeskuju või leppida tõsiasjaga, et neil tuleb kanda suurem osa vastutusest.“

Samuti ütles Kuleba intervjuus, et Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ei allkirjastaks rahulepingut, mis tunnustaks okupeeritud alasid Venemaana ja loobuks Kiievi püüdlustest liituda NATO-ga. Selline samm oleks vastuolus põhiseadusega ja Zelenskõi poliitilise karjääri lõpp, sõnas ta.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemana Ükskõiksena Kurvana Vihasena Saada